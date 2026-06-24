Le “nozze d’oro” dell’Atletica Signa insieme alla corsa. Fra sport, passione e comunità: sabato 27 giugno la cerimonia a Villa Alberti 

SIGNA – Cinquant’anni di corsa, passione e successi. Sarà celebrato sabato 27 giugno alle 17 a Villa Alberti il cinquantesimo anniversario dell’Atletica Signa, storica realtà sportiva del territorio che dal 1976 rappresenta un punto di riferimento per generazioni di atleti e appassionati. L’iniziativa sarà l’occasione per ripercorrere la storia della società, nata all’interno della Pubblica […]

SIGNA – Cinquant’anni di corsa, passione e successi. Sarà celebrato sabato 27 giugno alle 17 a Villa Alberti il cinquantesimo anniversario dell’Atletica Signa, storica realtà sportiva del territorio che dal 1976 rappresenta un punto di riferimento per generazioni di atleti e appassionati. L’iniziativa sarà l’occasione per ripercorrere la storia della società, nata all’interno della Pubblica Assistenza di Signa grazie all’impegno di dirigenti e volontari che hanno saputo trasformare la passione per la corsa in una realtà organizzata e radicata sul territorio.

“L’Atletica Signa rappresenta la bellezza e la grandezza dello sport, – ha detto il sindaco Giampiero Fossi – negli anni Settanta nacquero tante associazioni che ancora oggi costituiscono una ricchezza straordinaria per la nostra comunità. Questa società ha saputo portare in alto il nome di Signa, senza mai perdere attenzione verso le persone e verso i valori dell’inclusione. Siamo orgogliosi del lavoro svolto in questi cinquant’anni e continueremo a sostenere una realtà che ha accompagnato intere generazioni di signesi. Buon compleanno all’Atletica Signa e a tutti coloro che ne hanno scritto la storia”. Durante la cerimonia saranno presenti atleti, ex atleti, dirigenti e volontari che hanno contribuito alla crescita della società nel corso dei decenni.

L’Atletica Signa è una delle realtà sportive più importanti del nostro territorio, – ha affermato l’assessore allo sport Marcello Quaresima – dietro a questi cinquant’anni di attività ci sono passione, sacrificio e un forte spirito di squadra. Lo sport individuale dell’atletica insegna infatti a sostenersi reciprocamente e a crescere insieme. Come amministrazione comunale stiamo lavorando per avvicinare i giovani a questa disciplina, anche attraverso la collaborazione con l’istituto comprensivo, affinché questa storia possa continuare ancora a lungo”.

“Questo traguardo non rappresenta un punto di arrivo ma una nuova partenza, – ha aggiunto il presidente dell’Atletica Signa Leonardo Innocenti – il nostro obiettivo è mantenere viva la presenza dell’associazione sul territorio e rilanciare il settore giovanile, che rappresenta la vera linfa per il futuro dell’atletica. Ringrazio l’amministrazione comunale per la vicinanza dimostrata nel tempo e tutti coloro che hanno contribuito alla crescita della società. Durante la festa presenteremo anche la nuova gara competitiva di 10 chilometri in programma il prossimo 4 ottobre. Vogliamo condividere questo importante anniversario con atleti, ex atleti e cittadini, trasformandolo in un’occasione per guardare con entusiasmo ai prossimi cinquant’anni”. Oggi l’Atletica Signa conta circa 50 tesserati e continua a rappresentare una presenza significativa nel panorama sportivo locale, mantenendo vivo il legame con la propria storia e con i valori che ne hanno accompagnato la nascita e la crescita.