Le presentazioni di Francesca Tofanari: mercoledì 5 il suo ultimo libro, il giorno dopo a Signa con Gigi Paoli

CAMPI BISENZIO – Cosa lega la morte di una vigilessa, uccisa con il tacco di una Louboutin, a quella di una scrittrice ritrovata dentro un pozzo? Le pagine di un manoscritto infilate nella gola delle due donne, che sembrano anticipare gli omicidi. Che la dolce giornalista Olivia si sia trasformata da “Regina di cuori” a “Regina dei serial killer”? Tra interrogatori, sessioni di shopping, incontri con alter ego, aperitivi in un nuovo “bar figo”, l’ispettrice Maria Allegra Galli, si prepara a celebrare un matrimonio, che si preannuncia col botto grazie a Cordelia.

Dopo “In punta di sangue” e “Spari dall’aldilà”, Francesca Tofanari, giornalista e scrittrice, torna con un nuovo giallo al femminile. Con la verve comica, un incrocio di situazioni surreali e lo humor nero, che caratterizzano le sue storie, l’autrice mette in scena persone che raccontano di persone, come in una matrioska. Ogni personaggio diventa un gioco tra la verità di se stesso e quello che non è, in un gioco di specchi in cui nessuno è come sembra. Olivia esce dal suo ruolo diventando l’autore stesso del libro e le indagini cominciano a seguire la trama di un manoscritto, con gli indizi che sembrano portare verso un colpevole in bilico tra finzione narrativa e realtà. Ma la realtà si rivela solo la fantasia di un libro che si sta ancora scrivendo. “Francesca ha questo tono che è incredibilmente leggero, molto femminile – dice Massimiliano Scudeletti de “I Libri di Mompracem” – e riesce al contempo a imbastire storie che sono via via sempre più complesse”.

“Ne uccide più la penna…” (edito da I Libri di Mompracem – Betti Editrice Siena) è stato presentato giovedì 29 giugno alla Biblioteca di Scandicci insieme all’assessore alla cultura del Comune di Scandicci, Claudia Sereni, mentre domani, mercoledì 5 luglio, sarà al conventino Caffè Letterario di via Giano della Bella a Firenze (alle 18). Con l’autrice dialogherà lo scrittore fiorentino Massimiliano Scudeletti, il libro invece sarà disponibile nelle librerie e su tutte le piattaforme on line dal 20 luglio.

Il giorno dopo, giovedì 6 luglio, con inizio alle 21.15, nell’ambito di “Incontri con l’autore”, nel programma dell’estate signese, “Notturno… E oltre”, Francesca Tofanari sarà a Signa: qui, infatti, sulla terrazza del Museo civico della paglia, inaugurato all’inizio di giugno e già sede di alcune presentazioni di libri, dove incontrerà Gigi Paoli, per parlare della sua ultima fatica letteraria, “La voce del buio”.