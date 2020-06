Le visiere mediche in 3D per la Pubblica Assistenza di Campi… nascono a scuola

CAMPI BISENZIO – La Pubblica Assistenza di Campi si fa in 3. Anzi in 3D, grazie alle visiere protettive anti Covid-19 (per ora una ventina) donate dall’Istituto comprensivo statale Margherita Hack di Campi Bisenzio. E grazie allo spirito di iniziativa di Dario Bastianelli, insegnante di sostegno presso la scuola primaria Aurora Gelli. Un’altra bella storia […]

CAMPI BISENZIO – La Pubblica Assistenza di Campi si fa in 3. Anzi in 3D, grazie alle visiere protettive anti Covid-19 (per ora una ventina) donate dall’Istituto comprensivo statale Margherita Hack di Campi Bisenzio. E grazie allo spirito di iniziativa di Dario Bastianelli, insegnante di sostegno presso la scuola primaria Aurora Gelli. Un’altra bella storia da raccontare di questo complesso periodo, in cui si intrecciano il presente e il passato del plesso scolastico e, naturalmente, il mondo del volontariato. Presente e passato perché l’attuale responsabile dei volontari dell’associazione campigiana è Paola Zanobetti, fino a due anni fa insegnante di sostegno di italiano e matematica presso lo stesso Istituto comprensivo. Presente stamani alla consegna delle visiere insieme al presidente della Pubblica Assistenza, Settimo Lipani, e al volontario più giovane, Alessio Costantini, appena 17 anni. Insieme a loro, oltre al professor Bastianelli, anche Cristina Domenichini, dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo. Un’idea “presa in prestito” da “Kentstrapper”, attività con sede a Firenze, specializzata nelle stampe in 3D e gestita dai fratelli Luciano e Lorenzo Cantini, che durante l’emergenza sanitaria ha realizzato ben 1.600 visiere mediche che poi sono andate alle varie associazioni di volontariato presenti sul territorio fiorentino. Anche la scuola Gelli ha in dotazione una stampante 3D e da lì è “scoccata la scintilla” che ha portato alla realizzazione delle venti visiere per la Pubblica Assistenza (ognuna delle quali ha richiesto una lavorazione di un paio d’ore) che serviranno per affrontare questa fase dell’emergenza sanitaria. Un bel gesto che è stato sottolineato con soddisfazione da tutti e che testimonia ancora una volta lo spirito di collaborazione che si è instaurato negli ultimi mesi fra le varie realtà attive nel Comune di Campi.