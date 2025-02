Leonardo Cappellini confermato alla presidenza regionale dell’Unione Sportiva Acli della Toscana

LASTRA A SIGNA – Si è svolta nei giorni scorsi l’assemblea elettiva regionale dell’Unione Sportiva Acli Toscana per l’elezione del presidente e del consiglio regionale per il quadriennio olimpico 2025–2028. Alla presenza dei delegati provinciali U.S. Acli delle province di Pisa, Livorno, Arezzo, Firenze, Lucca e Siena sono intervenuti la presidente regionale delle Acli Elena Pampana, il vicepresidente nazionale delle U.S. Acli Italia Piero Demetri e il delegato per il Coni Toscana Gianni Taccetti. Nell’occasione Leonardo Cappellini, presidente uscente, è stato confermato all’unanimità. Cappellini, infatti, già assessore allo sport del Comune di Lastra a Signa, dirigente sportivo di ASD, consigliere del Panathlon Firenze Medicea e della U.N.V.S. Azzurri Nesti Pandolfini Le Signe, ha già ricoperto l’incarico nel quadriennio scorso, operando in modo particolare per lo sviluppo dei comitati U.S. Acli in tutte le sedi provinciali toscane e impegnandosi per lo sviluppo delle iniziative “Lo sport che vogliamo” risorse per la comunità, tese alla partecipazione libera dei cittadini in momenti aggregativi e la formazione verso le ASD affiliate nelle varie discipline sportive.