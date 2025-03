Lesione al muro di contenimento del fosso Macinante, evacuate alcune zone nei pressi di via dei Bassi

SIGNA – Le squadre di emergenza e le forze dell’ordine stanno procedendo a evacuare alcune zone nei pressi di via dei Bassi per una lesione del muro di contenimento del fosso Macinante”: lo scrive sulla propria pagina Facebook il sindaco di Signa, Giampiero Fossi, che poi spiega: “Con ordinanza numero 53 del 14 marzo è stato disposto per i residenti di via dei Bassi di evacuare i piani interrati, seminterrati, piani terra e garage delle abitazioni recandosi ai piani superiori, predisponendo quanto necessario per pernottarvi oppure individuando autonomamente alternative praticabili (ad es. ospitalità presso conoscenti/parenti per pernottare in luogo sicuro). Nel caso in cui ciò non fosse possibile e qualora non ci fossero alternative praticabili per poter pernottare in luogo sicuro (vedasi ospitalità di conoscenti/parenti), sarà possibile telefonare alla centrale radio operativa della Protezione civile (055/8732001) per essere indirizzati alle strutture di ricovero della popolazione”.

Oggi pomeriggio, in qualità di sindaco metropolitano, si è recata sul posto anche Sara Funaro: “A San Donnino stiamo seguendo l’evolversi della situazione con il sindaco Giampiero Fossi e il sindaco di Campi, Andrea Tagliaferri. L’intensità della pioggia è alta, ma stiamo monitorando tutte le criticità e con le squadre di volontari e della Protezione Civile Metropolitana stiamo intervenendo prontamente.