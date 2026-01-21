Lezioni, degustazioni, dispense: cinque incontri per scoprire e degustare il vino 

CARMIGNANO – Cinque incontri per scoprire il vino, degustarlo e viaggiare idealmente nei suoi territori: e dove se non a Carmignano, che aderisce all’associazione nazionale “Città del vino”, appena riemersa dai festeggiamenti per il 50° anniversario della Doc, il cui valore iconico e d’immagine va ben al di là della produzione che caratterizza. Su iniziativa […]

CARMIGNANO – Cinque incontri per scoprire il vino, degustarlo e viaggiare idealmente nei suoi territori: e dove se non a Carmignano, che aderisce all’associazione nazionale “Città del vino”, appena riemersa dai festeggiamenti per il 50° anniversario della Doc, il cui valore iconico e d’immagine va ben al di là della produzione che caratterizza. Su iniziativa del Comune e di Go Wine club Prato, dal 24 febbraio al 24 marzo, in sala consiliare, dalle 20.30 alle 22.30 di cinque martedì, si articolerà un corso di degustazione del vino. Le quote di iscrizione (scadenza 15 febbraio), che comprendono lezioni, degustazioni, dispense teoriche, adesione 2026 all’associazione Go Wine, guida “Cantine d’Italia 2026”, sei bicchieri da degustazione modello Carrè, sono così fissate: 70 euro residenti dai 18 ai 35 anni: 98 euro residenti over 35; 126 euro non residenti.

Il pagamento verrà richiesto al raggiungimento minimo dei partecipanti, fissato in 15 presenze, per un massimo di 25 e priorità accordata ai residenti. Iscrizioni via e-mail all’indirizzo eventi@comune.carmignano.po.it, con indicazione di nome, cognome, età, Comune di residenza, telefono. Il corso ha lo scopo di divulgare e sviluppare il rapporto fra vitigno, vino e territorio, con nozioni utili anche per riconoscere e valutare le diverse tipologie di vino. La prima lezione martedì 24 febbraio: “Introduzione alla degustazione”: presentazione associazione Go Wine; presentazione e finalità del corso; introduzione alla degustazione (tecniche, regole, finalità, comportamento); analisi capacità sensoriali dell’olfatto e del gusto; introduzione generale sulle caratteristiche determinanti la struttura di un vino (con richiami anche nelle serate successive); degustazione di 4 vini.

Martedì 3 marzo: “Il rapporto vitigno, vino, territorio; vini bianchi”: il rapporto vitigno, vino, territorio; vitigni autoctoni e vitigni internazionali; vini bianchi; degustazione di 5 vini. Martedì 10 marzo: “Il lavoro in vigna; vini rossi”: il lavoro in vigna (come dalla terra nasce un grande vino, tecniche e metodi); vini rossi; degustazione di 5 vini. Martedì 17 marzo: “Il lavoro in cantina; grandi rossi italiani”: la vinificazione e il lavoro in cantina (evoluzione delle varie tecniche); come visitare una cantina; i grandi rossi italiani; incontro con un produttore di Carmignano che presenta la Docg Carmignano con degustazione di 2 vini; degustazione di altri 3 grandi vini rossi italiani. Martedì 24 marzo: “Gli spumanti; i vini da meditazione”: gli spumanti (il metodo classico ed il metodo charmat); i vini da meditazione; degustazione di 5 vini; turismo del vino (inquadramento, sviluppo e indicazioni).