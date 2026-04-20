Liberazione: Carmignano festeggia il 25 aprile con il coro dell’Istituto comprensivo Il Pontormo

CARMIGNANO – Il 25 aprile di Carmignano: la ricorrenza dell’81° anniversario avrà come protagonista il coro della primaria dell’Istituto comprensivo Il Pontormo, che si esibirà in piazza Matteotti. Il programma contempla l’apertura delle celebrazioni, sabato 25 aprile, dal cimitero di Carmignano, con la deposizione di una corona al cippo dei partigiani e la partenza del […]

CARMIGNANO – Il 25 aprile di Carmignano: la ricorrenza dell’81° anniversario avrà come protagonista il coro della primaria dell’Istituto comprensivo Il Pontormo, che si esibirà in piazza Matteotti. Il programma contempla l’apertura delle celebrazioni, sabato 25 aprile, dal cimitero di Carmignano, con la deposizione di una corona al cippo dei partigiani e la partenza del corteo, con autorità e associazioni d’arma, preceduto dal gonfalone del Comune e dalle note della Filarmonica Giuseppe Verdi di Bacchereto, verso piazza Matteotti, dove si svolgerà la cerimonia ufficiale (alle 10.45): dopo la deposizione della corona dall’alloro all’epigrafe commemorativa, il saluto del sindaco Edoardo Prestanti e le riflessioni di Davide Desideri, presidente ella sezione Anpi di Carmignano, anticiperanno l’orazione di Giacinto Ciappetta, dirigente dell’Istituto comprensivo Il Pontormo, cui faranno seguito i “Canti in libertà” del giovanissimo coro dello stesso istituto scolastico.

Dopo la cerimonia, ufficiale, alle 13, come da consuetudine, al circolo Arci 11 Giugno, il “Pranzo della festa”, con prenotazione (055 8712274 o direttamente al banco del circolo) entro giovedì 23 aprile. Le manifestazioni per la festa della liberazione, il cui manifesto porta una citazione di Enzo Biagi (“Una data che è parte essenziale della nostra storia: è anche per questo che oggi possiamo sentirci liberi. Una certa Resistenza non è mai finita”), sono promosse da Comune e Anpi, in collaborazione con la sezione carmignanese dell’associazione partigiani, del Comitato 11 Giugno Poggio alla Malva, del circolo Arci di Carmignano.