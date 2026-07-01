Libero pensiero: una serata fra don Milani e Quinto Martini

CARMIGNANO – Una “Serata del libero pensiero”: la splendida cornice del parco museo Quinto Martini ospiterà domani, giovedì 2 luglio, alle 21.15, un incontro di grande attualità e spessore culturale: padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato, e Lauro Seriacopi, vicepresidente della Fondazione don Lorenzo Milani, discuteranno, insieme a Giovanni Bigazzi e ad Aldo Bondi, di disobbedienza e coscienza responsabile, tema vivo in un’epoca contemporanea attraversata da conflitti bellici e dalla rinnovata fiducia negli armamenti, nonché dal pericolo di una rivoluzione digitale che chiama in causa la responsabilità individuale, nutrita di spirito critico. Una discussione alla luce di due testi recentemente ripubblicati: “L’obbedienza non è più una virtù” di don Lorenzo Milani (arricchita con altri testi milaniani, con le sentenze dei due processi e con saggi dei curatori per contestualizzare e attualizzare il famoso pamphlet del priore di Barbiana) e il romanzo “Chi ha paura va alla guerra” di Quinto Martini.