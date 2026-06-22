Lidl arriva al Centro commerciale I Gigli

CAMPI BISENZIO – Una novità accresce le opportunità di acquisto per i frequentatori del centro commerciale I Gigli. Lidl sbarca a I Gigli. È stato, infatti, siglato l’accordo tra la proprietà del centro commerciale Eurocommercial Properties e Lidl Italia, e oggi 22 giugno sono stati consegnati gli spazi alla nota catena di supermercati. L’apertura di Lidl […]

CAMPI BISENZIO – Una novità accresce le opportunità di acquisto per i frequentatori del centro commerciale I Gigli. Lidl sbarca a I Gigli. È stato, infatti, siglato l’accordo tra la proprietà del centro commerciale Eurocommercial Properties e Lidl Italia, e oggi 22 giugno sono stati consegnati gli spazi alla nota catena di supermercati. L’apertura di Lidl è prevista per il prossimo autunno. Il nuovo punto vendita, inserito in un percorso di rinnovamento delle proposte commerciali dei Gigli, permette di offrire ai clienti del centro commerciale vantaggiose occasioni per la spesa quotidiana. Con oltre 1.200 metri quadri di superficie di vendita, il nuovo Lidl, grazie alla sua posizione nell’area esterna a due passi dal parcheggio corredato da pannelli solari, permetterà ai clienti di raggiungere con il carrello della spesa il vicinissimo spazio per la sosta.

“L’arrivo di Lidl – dice Alessandro Tani, Asset Manager Eurocommercial Propertis – rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di evoluzione e valorizzazione de I Gigli. L’inserimento nell’adiacente retail park di un’insegna leader della grande distribuzione organizzata amplia e completa l’offerta del Centro, rispondendo in modo concreto alle esigenze quotidiane dei clienti dei Gigli. Grazie alla flessibilità e alla qualità degli spazi, siamo in grado di accompagnare i cambiamenti dei comportamenti di acquisto e di ospitare format commerciali capaci di generare valore per la comunità dei Gigli e per il territorio”.

“La nuova insegna che arriva ai Gigli – aggiunge Saviola Chesi, direttrice de I Gigli – è una risposta che diamo alle richieste dei frequentatori del centro commerciale, poichè una delle caratteristiche dei Gigli è il rinnovamento delle proposte commerciali. L’arrivo di Lidl rappresenta per noi una piacevole novità e siamo convinti che sarà accolto con interesse dai nostri visitatori”.

“L’apertura del nostro supermercato nel prestigioso contesto del Centro Commerciale I Gigli – dice Simone Franceschini, direttore regionale di Lidl Italia – rappresenta per noi una tappa strategica di fondamentale importanza nel percorso di sviluppo della nostra rete vendita in Toscana. Questo nuovo store, moderno e all’avanguardia, ci permetterà di rispondere in modo ancora più puntuale alle esigenze d’acquisto della comunità locale e dei numerosi visitatori del Centro. In linea con la nostra formula commerciale, siamo pronti ad offrire un’esperienza d’acquisto semplice, veloce, intuitiva e capace di coniugare la massima qualità al giusto prezzo”.