Lista Via Nova “scarsa manutenzione del torrente Rimaggio”

SESTO FIORENTINO – Scarsa manutenzione del torrente Rimaggio: è la denuncia della Lista civica Via Nova che, mostrando una foto del torrente completamente ricoperto di erba, afferma che “la situazione del torrente Rimaggio desta forte preoccupazione”. “La foto, scattata dal ponte prima di piazza Ginori, – precisa la nota – mostra un alveo completamente invaso dalla vegetazione, segno evidente di una manutenzione insufficiente; del resto anche nei giorni scorsi molti cittadini ci avevano segnalato la situazione. Dopo l’alluvione del 14 marzo 2025, un episodio che ha colpito profondamente il nostro territorio, sarebbe stato lecito aspettarsi un cambio di passo nella gestione e nel monitoraggio dei corsi d’acqua. Invece, a distanza di pochi mesi, ci troviamo di fronte a condizioni che non possono essere sottovalutate”.

La competenza diretta sul Rimaggio, precisa Via Nova “è del Consorzio di Bonifica, ma questo non esonera il Comune dalle proprie responsabilità. L’amministrazione deve vigilare, sollecitare e pretendere interventi puntuali e continui”. “Non si può aspettare la prossima emergenza per intervenire – afferma da Via Nova –. Dopo quanto accaduto nel 2025, la manutenzione dei corsi d’acqua dovrebbe essere una priorità assoluta. Invece vediamo incuria e ritardi. Il Comune si attivi subito con il Consorzio: qui è in gioco la sicurezza dei cittadini.” Via Nova chiede: “un sopralluogo immediato; la pulizia urgente dell’alveo; un piano strutturato di manutenzione, soprattutto nei tratti urbani più delicati”.