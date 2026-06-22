L’Istituto Comprensivo Falcone e Borsellino scende in piazza per chiedere “un grande cambiamento”

SESTO FIORENTINO – Partirà il 25 giugno alle 18 alla scuola Pescetti un corteo per raggiungere piazza Vittorio Veneto. Sono i docenti, il personale Ata, le famiglie e gli studenti dell’Istituto Comprensivo Falcone e Borsellino a scendere in piazza per chiedere un “grande cambiamento” nella gestione della scuola. L’iniziativa, promossa dalla Flc Cgil Firenze insieme […]

SESTO FIORENTINO – Partirà il 25 giugno alle 18 alla scuola Pescetti un corteo per raggiungere piazza Vittorio Veneto. Sono i docenti, il personale Ata, le famiglie e gli studenti dell’Istituto Comprensivo Falcone e Borsellino a scendere in piazza per chiedere un “grande cambiamento” nella gestione della scuola.

L’iniziativa, promossa dalla Flc Cgil Firenze insieme alla comunità scolastica, vuole richiamare l’attenzione delle istituzioni e della cittadinanza sulle criticità che da tempo interessano l’istituto e che stanno compromettendo il regolare funzionamento della scuola. Criticità che saranno illustrate in occasione dell’iniziativa del 25 giugno. La richiesta che arriva da lavoratrici e lavoratori della scuola, dalle famiglie e dagli studenti è chiara: maggiore organizzazione, serietà e una gestione capace di garantire condizioni adeguate per l’attività didattica e per il lavoro del personale, nell’interesse di tutta la comunità scolastica.

In piazza Vittorio Veneto i partecipanti ribadiranno la necessità di un confronto concreto e di interventi rapidi per restituire all’istituto condizioni di piena funzionalità.

“Una scuola che funzioni” è lo slogan scelto per la mobilitazione: un obiettivo che riguarda non solo chi lavora e studia nell’istituto, ma l’intera comunità di Sesto Fiorentino, che ha diritto a un servizio pubblico di qualità, inclusivo ed efficiente.