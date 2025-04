Lo sport come coesione e sviluppo del territorio: a Spazio Reale inaugurati tre nuovi campi da Padel

CAMPI BISENZIO – L’offerta sportiva di Spazio Reale – Csi / My Sporting Campus si amplia ancora di più con l’apertura di tre campi da Padel di ultima generazione, realizzati in collaborazione con Italian Padel, azienda leader del settore. Le nuove strutture, completamente panoramiche e indoor, sono già disponibili presso il centro sportivo di via San Donnino. Ieri il taglio del […]

CAMPI BISENZIO – L’offerta sportiva di Spazio Reale – Csi / My Sporting Campus si amplia ancora di più con l’apertura di tre campi da Padel di ultima generazione, realizzati in collaborazione con Italian Padel, azienda leader del settore. Le nuove strutture, completamente panoramiche e indoor, sono già disponibili presso il centro sportivo di via San Donnino. Ieri il taglio del nastro alla presenza, fra gli altri, del sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri, dell’assessore regionale Monia Monni, dell’ex ministro allo sport Luca Lotti, del presidente regionale del Coni Simone Cardullo e del delegato fiorentino del Coni Gianni Taccetti. A fare gli onori di casa, invece, il presidente Stefano Ciappelli, la direttrice Elisabetta Carullo e Roberto Posarelli, presidente di Spazio Reale – Csi / My Sporting Campus e presidente del Csi di Firenze. A benedire la struttura è stato invece don Bledar Xhuli, Vicario Episcopale per la Pastorale dell’Arcidiocesi di Firenze, con tutti gli interventi a sottolineare l‘importanza strategica di investire nello sport come leva di coesione e sviluppo territoriale.

I nuovi campi da Padel sono dotati di tecnologie avanzate, climatizzazione estiva e servizi dedicati agli sportivi come spogliatoi e docce. E saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 22.30 e il sabato fino alle 21. I giocatori, inoltre, potranno usufruire di agevolazioni e sconti su diversi servizi, tra cui il ristorante interno Acero Rosso. “L’espansione dell’offerta sportiva – spiegano da Spazio Reale – nasce da lontano: già nel 2020, infatti, insieme al Csi partecipammo al bando ministeriale “Sport e periferie”, piazzandoci al sesto posto a livello nazionale fra le aziende partecipanti, in un’edizione straordinaria aperta anche al settore privato a seguito dell’emergenza pandemica”.

“Con questa nuova iniziativa, Spazio Reale – Csi / My Sporting Campus conferma il suo impegno nel promuovere lo sport come strumento di inclusione, benessere e crescita sociale, offrendo ai cittadini un luogo dove allenarsi, incontrarsi e sentirsi parte attiva della comunità”, ha detto Stefano Ciappelli. “Esprimo grande soddisfazione – ha aggiunto Roberto Posarelli – per avere raggiunto questo importante traguardo. Un’opera che va a completare la riqualificazione dell’intera struttura sportiva, arricchisce l’offerta al territorio e conferma Spazio Reale come un centro sportivo multidisciplinare all’avanguardia”.

“Quando, come governo – ha detto Luca Lotti – realizzammo il bando “Sport e periferie”, pensavamo proprio a questo. Ed è bello vedere che poi i progetti vengono messi in pratica e che lo sport unisca in questo modo. Ma, soprattutto, i bandi sono importanti se poi c’è chi li fa funzionare e li mette in pratica davvero”. “Spazio Reale – ha aggiunto l’assessore Monni – è per me un luogo del cuore, un luogo che più di tutti è simbolo dell’emancipazione e dell’accoglienza. Un luogo dove la Regione ha sempre trovato un aiuto, non solo in occasione della tragica alluvione del 2023, ma anche quando vennero ospitate le mamme ucraine con i loro piccoli”. Conclusioni affidate al sindaco Andrea Tagliaferri: “Spazio Reale non è solo un luogo dove si fa sport, qui si costruiscono e crescono relazioni. Essere qui oggi è quindi motivo di orgoglio, a San Donnino e a Spazio Reale in particolare, un vero e proprio fulcro per il territorio, dove c’è tanta innovazione e l’inclusione si fa davvero”.