Lo sport fra cultura e socialità: se ne parla martedì 16 in una tavola rotonda presso l’Acli di Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – Cultura sportiva. Un tema che racchiude valori, stili di vita e socialità per il bene comune. Un tema che sarà discusso domani, martedì 16 settembre, presso i locali dell’associazionismo Acli a Lastra a Signa in via Turati, dove, con inizio alle 18, è in programma una tavola rotonda organizzata da ANSMeS, Ancri, Panathlon, Fap Acli, US Acli, U.N.V.S. e associazione Punto d’Incontro con la presenza dell’amministrazione comunale e del Coni. Con la partecipazione del presidente del Coni Toscana Simone Cardullo (nella foto), del presidente nazionale ANSMeS (Associazione nazionale stelle al merito sportivo), Francesco Conforti, di Andrea Da Roit, Governatore Area 6 Toscana del Panathlon International, Maurizio Toccafondi in rappresentanza di Ancri (Associazione nazionale insigniti dell’ordine al Merito della Repubblica italiana e vicepresidente nazionale di ente di promozione sportiva), Leonardo Cappellini, presidente regionale Unione Sportiva Acli Toscana, e Gianni Taccetti, delegato Coni Firenze, che rappresenta l’associazione culturale Punto d’Incontro, mentre a moderare gli interventi sarà il nostro collega Pier Francesco Nesti. L’iniziativa, che terminerà in serata con una conviviale” pizza insieme” con soci e amici presso il campo sportivo della Guardiana, “vuole segnare – si legge in una nota – l’importanza dell’attività delle benemerite Coni e degli enti di promozione portatrici di bene comune con valori, stili di vita e socialità nelle comunità locali”.