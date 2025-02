L’orgoglio in casa AKS: Leonardo Ulqinaku convocato per i Campionati Europei di Karate con la Nazionale albanese

SESTO FIORENTINO – L’orgoglio in casa AKS: Leonardo Ulqinaku è stato convocato per i Campionati Europei di Karate. Lo annuncia la stessa società sestese Accademia Karate Shotokan. Ulqinaku, nato e cresciuto come karateka nella famiglia AKS, prenderà parte alla competizione che si terrà a Bielsko-Biala (Polonia), nella categoria Junior +76kg, rappresentando la Nazionale albanese. Leonardo, […]

SESTO FIORENTINO – L’orgoglio in casa AKS: Leonardo Ulqinaku è stato convocato per i Campionati Europei di Karate. Lo annuncia la stessa società sestese Accademia Karate Shotokan. Ulqinaku, nato e cresciuto come karateka nella famiglia AKS, prenderà parte alla competizione che si terrà a Bielsko-Biala (Polonia), nella categoria Junior +76kg, rappresentando la Nazionale albanese. Leonardo, non ancora maggiorenne, non ha la cittadinanza italiana e, per questo, non potrà rappresentare la sua nazione di adozione. Tuttavia, scenderà sul tatami con i colori delle sue origini, portando con sé tutto il bagaglio di esperienza e valori costruiti insieme a noi. Una convocazione meritata che segue il titolo di Campione Italiano Juniores +86kg del 2024. Il Campionato EKF Cadet, Junior e U21 riunirà oltre 1.200 atleti da 49 paesi, mantenendo i forti livelli di partecipazione visti nelle edizioni precedenti, promettono di offrire match davvero emozionanti.

“L’AKS – si legge i una nota – esprime un ringraziamento speciale alla delegazione albanese per questa straordinaria opportunità, alla federazione Fijlkam per il percorso di crescita offerto a Leonardo e al presidente del settore Karate Davide Benetello per il supporto e l’aiuto nelle relazioni internazionali. Sabato 8 febbraio sarà il grande giorno e dovremo far sentire il tifo a Leonardo da tutta Sesto Fiorentino e oltre. I round di eliminazione saranno disponibili sul canale YouTube della Polish Karate Union, e le finali di domenica saranno trasmesse in streaming live sul canale YouTube della World Karate Federation”. L’Accademia Karate Shotokan è una società sportiva affiliata alla Fijlkam, l’unica Federazione Italiana riconosciuta dal Coni per l’insegnamento e la promozione del Karate. Per maggiori informazioni contattare Leonardo Marchi al numero di telefono 3356817050 o via e-mail all’indirizzo leonardo@aks.it.