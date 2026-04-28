L’originale Consorzio de “Gli ambulanti di Forte dei Marmi” a Campi Bisenzio sabato 2 maggio

CAMPI BISENZIO – Tornano a Campi Bisenzio gli “Ambulanti di Forte dei Marmi®”, le storiche bancarelle del mercato di qualità più famoso e amato d’Italia. Un evento unico ed esclusivo, che porta con sé l’energia e lo stile inconfondibile del vero format originale. La zona della Città Metropolitana di Firenze, ancora una volta, si prepara a vivere un’esperienza di shopping unica: bancarelle selezionate, eccellenze Made in Italy, capi moda irresistibili e il meglio dell’artigianato contemporaneo. Un vero e proprio spettacolo itinerante che, ogni volta, attira e conquista migliaia di visitatori. Un appuntamento imperdibile per chi cerca qualità, stile e l’atmosfera autentica di uno dei mercati più iconici del paese. Si potranno infatti ammirare le ormai mitiche boutique a cielo aperto® dell’originale Consorzio sabato 2 maggio in via Bruno Buozzi (nel tratto compreso fra via Donizetti e via Tintori), con il patrocinio del Comune di Campi Bisenzio, dalle 8 alle 19, anche in caso di maltempo.

“Il nostro Consorzio, – spiega il presidente, Andrea Ceccarelli – con il suo evento-mercato di qualità ha letteralmente reinventato una professione storica alla luce dei tempi moderni, dimostrando che la passione per il proprio lavoro, l’ingegno artigianale, la ricerca della qualità dei materiali e l’attenzione alle tendenze, possono ancora fare la differenza nel competitivo mondo del commercio attuale. La qualità è sempre rigorosamente declinata anche con la massima convenienza. Bandite per statuto imitazioni e prodotti di scarso pregio, è sui banchi de “Gli ambulanti di Forte di Marmi®” che si trovano le nuove tendenze della moda, spesso riprese anche da tanti fashion blog e magazine femminili”.

Non a caso il Consorzio (depositario del marchio unico, originale e registrato “Gli ambulanti di Forte dei Marmi”), nato per primo nel 2002 dall’unione di alcuni dei migliori banchi storicamente e tuttora presenti nello storico e famoso mercato di Forte dei Marmi, con lo scopo di renderne itinerante lo spettacolo nelle piazze nazionali, è stato da allora oggetto di diversi tentativi di imitazione. “Il nostro – conclude Ceccarelli – è un invito a diffidare di ogni tentativo di imitazione e valutare, invece, passando direttamente tra i nostri banchi, la qualità delle nostre merci e l’immagine coordinata delle nostre bancarelle. Il nostro marchio è ormai sinonimo di shopping esclusivo e conveniente”. Per conoscere nel dettaglio il calendario completo delle date dei mercati del tour itinerante de “Gli ambulanti di Forte di Marmi®”, è possibile consultare il sito Internet www.gliambulantidifortedeimarmi.it, dal quale si accede anche alla pagina Facebook, agli altri social e alla App del Consorzio.