L’ottava edizione del premio nazionale “Atleta dell’anno  U.N.V.S.” al signese Marco Galli. Martedì 30 la cerimonia

SIGNA/LASTRA A SIGNA – Si svolgerà martedì 30 giugno, con inizio alle 18.30 a Villa Alberti a Signa, l’ottava edizione del premio U.N.V.S. “Atleta dell’anno”, manifestazione nata per premiare e ricordare gesta sportive di atleti, ex atleti e dirigenti del territorio dei due Comuni. La cerimonia di premiazione è organizzata infatti dalla sezione U.N.V.S. azzurri Fulvio Nesti – Egisto Pandolfini Le Signe in collaborazione con le amministrazioni comunali di Signa e Lastra a Signa e vedrà la partecipazione di autorità sportive e istituzionali insieme ai sindaci dei due Comuni, Giampiero Fossi ed Emanuele Caporaso con i rispettivi assessori allo sport, Marcello Quaresima e Mirio Bogani, e il delegato del Coni di Firenze, Gianni Taccetti, che è anche il presidente del comitato del premio nazionale “Atleta dell’anno” U.N.V.S.

“Il comitato promotore – dice il presidente della sezione U.N.V.S. delle Signe, Fabrizio Boni – ha assegnato al signese Marco Galli, pluricampione di Wheelchair dance e che partecipato con una splendida performance alla cerimonia di apertura all’arena di Verona delle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina, il premio di questa edizione”. Gli altri riconoscimenti sono stati invece così assegnati: il premio atleta nazionale emergente intitolato a Beppe Bonardi va ad Aurora Pistolesi, pallavolista MVP della finale di coppa Italia Freccia Rossa A2/F. Il premio “Esempio di sportività” intitolato da quest’anno a Piero Gonfiantini va ad Angelo Coppola, capitano S.S. Signa 1914. Il premio “Sport in rosa” va a Isabella Lotti, già atleta e ora tecnico del Volley Club Le Signe. I premi “Giovane emergente” a Gianmarco Battagli, campione regionale nuoto Fin 200 stile libero 2025, e Irene Lenzi, campionessa Italiana di volley giovanile 2024 e 2026. Il premio “Veterano dello sport” intitolato a Libero Sarchielli, “Per l’impegno e la passione profusa per lo sport a favore del territorio”, sono stati assegnati a Marzia ed Elia Grossi (tennis), Alessandro Lombardi (medico sportivo), Alessandro Marchi (dirigente sportivo), Giuseppe Pandolfini (dirigente sportivo calcio), Graziella Puglia (atletica leggera), Giovanni Rugi (ciclismo), Maurizio Rugi (calcio) e Sergio Sarchielli (calcio e atletica leggera). E ancora: il premio associazione sportiva all’Asd G.S. Atletica Signa “per i 50 anni di attività a favore dello sport nel territorio di Signa (1976-2026). Ultimo, ma non ultimo, il premio nazionale “Ambasciatori dello sport U.N.V.S.” a Stefano Cerbai, campione d’Italia fotografia subacquea per società Fipsas, e Pierluigi Mazzia, direttore tecnico delle nazionali di Wakeboard, Wakesurf e Cable Wakeboard.

“La manifestazione, – dicono gli organizzatori – organizzata in collaborazione con i Comuni di Signa, Lastra a Signa e della Pro loco di Signa, sarà presentata da Simona Bellocci, giornalista di Fondazione Sistema Toscana, e ha il patrocinio della Città Metropolitana di Firenze, di Coni Toscana, Cip Toscana, Sport e Salute, U.S. Acli Toscana e ANSMeS Associazione Nazionale Stelle Palme e Collari d’oro al merito del Coni e del Cip. Dopo le premiazioni seguiranno una conviviale e la consegna della tessera associativa ai nuovi soci. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Un grazie particolare per il contributo al Consiglio regionale della Toscana e alla BCC Banco Fiorentino”.