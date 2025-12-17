Luciana Cintelli, Lastra a Signa festeggia un’altra centenaria. Gli auguri del sindaco e dell’amministrazione

LASTRA A SIGNA – Il 13 dicembre il sindaco Emanuele Caporaso si è recato a portare gli auguri, a nome suo e di tutta l’amministrazione comunale, a Luciana Cintelli che ha tagliato il traguardo dei 100 anni di età. Madre di due figlie, ha tre nipoti e vive a Lastra a Signa dal 2017. Nel […]

LASTRA A SIGNA – Il 13 dicembre il sindaco Emanuele Caporaso si è recato a portare gli auguri, a nome suo e di tutta l’amministrazione comunale, a Luciana Cintelli che ha tagliato il traguardo dei 100 anni di età. Madre di due figlie, ha tre nipoti e vive a Lastra a Signa dal 2017. Nel corso della sua vita ha lavorato per diversi maglifici e filande della zona. Il sindaco ha consegnato a Luciana una targa di auguri in ricordo della ricorrenza.