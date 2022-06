Lunedì 20 nella chiesa di Limite il funerale di Emanuele Bacci

CAMPI BISENZIO – Sarà celebrato domani, lunedì 20 giugno, alle 16, nella chiesa di Limite il funerale di Emanuele Bacci. Una scomparsa, la sua, che ha provocato grande commozione nel nostro Comune. Nativo di Santa Maria, 62 anni, consigliere comunale nelle fila della Democrazia Cristiana dal 1990 al 1995, da sempre impegnato nel mondo del volontariato e, in particolare, della Misericordia di Campi di cui è stato anche dipendente. Impegnato anche in Comunione e Liberazione, dopo la morte del fratello Gabriele, in un incidente stradale, nel giugno del 2001, aveva fondato il Centro di solidarietà intitolato appunto al fratello, tuttora attivo a Campi Bisenzio, in ambito sociale, culturale e ricreativo.

“Tutta la nostra Misericordia – si legge sulla pagina Facebook della Misericordia di Campi, che per la morte di Emanuele Bacci è listata a lutto – si stringe in lutto per la triste e prematura scomparsa di Emanuele Bacci. Ci lascia una cara persona, per tanti anni confratello e dipendente della Misericordia, rimasto operativo fino a quando ha potuto e fino a quando le condizioni di salute, ormai complicate degli ultimi periodi, glielo hanno permesso. Emanuele lascerà un vuoto nella sua famiglia, nella nostra associazione e nei nostri cuori. Vogliamo stringerci a tutta la sua famiglia in questo momento così difficile di lutto e desideriamo far sentire tutta la nostra vicinanza. Iddio te ne renda merito”. Anche la redazione di Piananotizie si unisce al dolore dell’associazione e rivolge le più sincere condoglianze alla famiglia di Emanuele Bacci.