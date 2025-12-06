Lunedì 8 dicembre i “Mercatini di Natale al Circolino” al Rinascita di San Piero a Ponti

SIGNA – San Piero a Ponti torna a “vestirsi a festa”: lunedì 8 dicembre, infatti, il circolo Rinascita riapre le proprie porte per la quinta edizione dei Mercatini di Natale, un appuntamento fisso in questo periodo dell’anno per famiglie, curiosi e appassionati dell’atmosfera delle feste. L’iniziativa è realizzata dal circolo Rinascita di San Piero a Ponti con la collaborazione della Pro Loco Signa e il patrocinio del Comune. Con questo programma: dalle 10 alle 19 sarà possibile visitare il Mercatino di Natale con i banchi e gli stand gastronomici. Poi, dalle 10 alle 12, si terranno i laboratori creativi natalizi a cura delle Tate a Pois, vera novità di quest’anno, un’occasione speciale per dare libero sfogo alla fantasia e costruire piccole meraviglie a tema. Nel pomeriggio, dalle 14 alle 18, andrà in scena il momento magico per i più piccoli che potranno consegnare di persona i loro desideri incontrando Babbo Natale. E ci sarà il ritorno di Mago Max per intrattenere grandi e piccoli con le sue magie sorprendenti, sketch divertenti e numeri che lasceranno tutti a bocca aperta.

A sottolineare lo spirito dell’iniziativa Giada Carovani, che gestisce il ristorante “Il Circolino” e che ha promosso l’evento insieme al presidente del circolo Rinascita, Massimo Astorino: “Siamo felici di riportare al “Circolino” un appuntamento che negli ultimi anni ha riscosso grande successo. I Mercatini di Natale sono un’occasione per stare vicino alla nostra comunità nel periodo più bello dell’anno, condividere momenti di serenità e far vivere alle famiglie la magia delle feste. È un appuntamento che sentiamo profondamente e che per questo organizziamo con grande passione”. “I Mercatini di Natale al Circolino – ha poi commentato il sindaco Giampiero Fossi – sono ormai una tradizione che arricchisce il nostro territorio e porta con sé un’atmosfera unica di festa e comunità. Voglio esprimere il mio sincero apprezzamento a tutti coloro che rendono possibile questo evento, in particolare al circolo Rinascita, alla famiglia Carovani che gestisce “Il Circolino” e alla Pro Loco Signa, per il loro impegno e la loro passione. Eventi come questo continuino a fare la differenza, creando spazi di aggregazione che intendiamo promuovere e valorizzare. L’invito, dunque, è partecipare numerosi per godere di questa splendida giornata insieme alla nostra comunità”.