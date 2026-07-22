SESTO FIORENTINO – Sul palco della Lucciola di piazza IV Novembre giovedì 23 luglio alle 21.15 l’associazione Zera porta in scena “L’uomo che piantava gli alberi” di Jean Giono, con Andrea Bruni, per la regia di Alessia De Rosa, musica dal vivo Alessandro Luchi. Un libro capolavoro, da cui gli artisti sono partiti per mettere in scena un insieme di suoni, musica, parole e gesti, nel rispetto del testo originario, nella libertà della propria risonanza. Il teatro di narrazione cerca nuove strade e radici in questa messa in scena che si affida alla forza di una storia che muove le coscienze. Una fiaba moderna, da conoscere per capire l’importanza del lavoro individuale e la potenza delle imprese, anche quelle più modeste, che iniziano sempre da un piccolo seme. Lo spettacolo cerca di coniugare lo spirito ecologista del racconto al tema della propria ricerca interiore, del bisogno di mettere cura costante nel mantenere integra la propria essenza.
“L’uomo che piantava gli alberi” sul palco della Lucciola
SESTO FIORENTINO – Sul palco della Lucciola di piazza IV Novembre giovedì 23 luglio alle 21.15 l’associazione Zera porta in scena “L’uomo che piantava gli alberi” di Jean Giono, con Andrea Bruni, per la regia di Alessia De Rosa, musica dal vivo Alessandro Luchi. Un libro capolavoro, da cui gli artisti sono partiti per mettere […]