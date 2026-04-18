“Ma che differenza c’è?”: presentato il libro di Pietro Trapassi negli spazi di Bibliocoop

CAMPI BISENZIO – Oggi pomeriggio, negli spazi di Bibliocoop in via Tesi, Pietro Trapassi ha presentato il suo nuovo romanzo dal titolo “Ma che differenza c’è?” incentrato sul tema del mobbing e del bullismo. L’incontro è stato moderato da Franca Frati, presidente della sezione soci Coop di Campi Bisenzio. In rappresentanza dell’amministrazione comunale erano presenti […]

CAMPI BISENZIO – Oggi pomeriggio, negli spazi di Bibliocoop in via Tesi, Pietro Trapassi ha presentato il suo nuovo romanzo dal titolo “Ma che differenza c’è?” incentrato sul tema del mobbing e del bullismo. L’incontro è stato moderato da Franca Frati, presidente della sezione soci Coop di Campi Bisenzio. In rappresentanza dell’amministrazione comunale erano presenti l’assessore Carla Bonora, il presidente Antonio Montelatici e i consiglieri Ivana Fiorita e Marco Monticelli.