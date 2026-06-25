Madau (Avs) “un tavolo permanente sul diritto dell’abitare”

SESTO FIORENTINO – Nelle prossime settimane Alleanza Verdi e Sinistra presenterà in tutti i consigli comunali della provincia una mozione per chiedere un censimento metropolitano degli affitti brevi e l’istituzione di un tavolo permanente sul diritto all’abitare. La proposta nasce dall’esigenza di affrontare una crisi che non riguarda più soltanto Firenze, ma che sta investendo […]

SESTO FIORENTINO – Nelle prossime settimane Alleanza Verdi e Sinistra presenterà in tutti i consigli comunali della provincia una mozione per chiedere un censimento metropolitano degli affitti brevi e l’istituzione di un tavolo permanente sul diritto all’abitare. La proposta nasce dall’esigenza di affrontare una crisi che non riguarda più soltanto Firenze, ma che sta investendo sempre più anche i comuni della cintura metropolitana. “Oggi giovani, lavoratori, studenti e famiglie fanno sempre più fatica a trovare una casa a prezzi accessibili. – dice Jacopo Madau segretario provinciale di Sinistra Italiana e capogruppo AVS in consiglio comunale a Sesto Fiorentino. – È inaccettabile che chi vive e lavora sul nostro territorio venga penalizzato da dinamiche speculative che stanno trasformando il diritto alla casa in un privilegio”.

“È più che mai necessario conoscere con precisione la dimensione del fenomeno degli affitti brevi – prosegue Madau – attraverso uno studio comune per comune e, allo stesso tempo, costruire una sede di confronto metropolitana capace di elaborare politiche coordinate per aumentare l’offerta di abitazioni destinate alla residenza stabile”. “La politica deve tutelare chi abita le nostre città. – conclude Madau – Il diritto all’abitare, messo in discussione dalle politiche del governo Meloni, che non intende regolamentare le locazioni brevi e ha azzerato il contributo affitti, deve tornare al centro dell’agenda pubblica. È necessario intervenire con rapidità, radicalità e coraggi: per questo motivo, come Alleanza Verdi e Sinistra, stiamo portando avanti questa battaglia a ogni livello istituzionale, perché rappresenta una delle priorità del nostro impegno politico”.