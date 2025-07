Maienza (FI) “Bisogna trovare una soluzione per mettere in sicurezza la Sp8 per Barberino”

CALENZANO – “La amministrazione comunale e la Città metropolitana di Firenze devono incontrarsi urgentemente per trovare una soluzione che metta in sicurezza la via Barberinese una volta per tutte”. Ad affermarlo è Biancastella Maienza, segretario del coordinamento di Forza Italia di Calenzano, dopo il grave incidente avvenuto in località Pontenuovo dove ha perso la vita […]

CALENZANO – “La amministrazione comunale e la Città metropolitana di Firenze devono incontrarsi urgentemente per trovare una soluzione che metta in sicurezza la via Barberinese una volta per tutte”. Ad affermarlo è Biancastella Maienza, segretario del coordinamento di Forza Italia di Calenzano, dopo il grave incidente avvenuto in località Pontenuovo dove ha perso la vita Matteo Petti. A questo proposito il coordinamento di Forza Italia di Calenzano “esprime la propria vicinanza alla famiglia di Matteo Petti, vittima del terribile incidente di domenica pomeriggio, all’altezza della località Pontenuovo, sulla Sp 8 direttrice Barberinese nel Comune di Calenzano”. “Non è il primo incidente che purtroppo avviene su quella strada. – precisa Maienza – Per questo chiediamo al sindaco Carovani di attivarsi con urgenza per garantire ai nostri concittadini maggiore sicurezza e maggiore controllo”.