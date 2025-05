Malattie neuro-degenerative, numeri in aumento anche a Prato e in Toscana. A Danama Space un convegno sulla non autosufficienza

PRATO – In Italia è stimata la presenza di oltre un milione di persone con demenza, di cui 600.000 con Alzheimer. Circa 3 milioni sono invece i soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nell’assistenza dei loro cari non autosufficienti. In Toscana, invece, a fronte di 950.000 over 65 ci sono ben 85.000 soggetti, cioè il 9%, […]

PRATO – In Italia è stimata la presenza di oltre un milione di persone con demenza, di cui 600.000 con Alzheimer. Circa 3 milioni sono invece i soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nell’assistenza dei loro cari non autosufficienti. In Toscana, invece, a fronte di 950.000 over 65 ci sono ben 85.000 soggetti, cioè il 9%, affetti da demenza. Numeri tra l’altro in costante crescita, così come è in aumento l’aspettativa media di vita delle persone. Due fattori che rendono sempre più centrale il tema dei servizi e della cura delle persone non autosufficienti e dei loro caregiver. Da questa consapevolezza nasce il convegno “La longevità, un valore da proteggere: le soluzioni e i supporti alle malattie neuro-degenerative” in programma giovedì prossimo, 22 maggio, alle 18 a Danama Space, il co-working di via Tiepolo a Prato.

A promuovere l’iniziativa è un gruppo di lavoro composto da professionisti e addetti ai lavori che vogliono accendere i riflettori dell’opinione pubblica sul tema della non autosufficienza e provare ad aiutare le famiglie che devono fare i conti con queste malattie. Il panel dei relatori è molto ampio. Troviamo il coordinatore Alessio Mannelli di Dimore di Marzia Costruttori Etici. Poi Sara Orsotti, esperta in terapie non farmacologiche rivolte a persone affette da malattie neuro-degenerative, Lorena Spinelli direttrice della Farmacia Ventisei (Farmacia amica della Demenza di Pistoia che organizza regolarmente incontri educativi gratuiti). E ancora Ambra Bonacchi, responsabile marketing dell’associazione Challenge Care (si occupa di sensibilizzare la comunità nei confronti delle persone con fragilità in modo da favorire l’inclusione in ogni momento della vita quotidiana), la dottoressa Giusi Scerri, pedagogista e consulente domiciliare, coordinatrice delle sedi di Prato e Pistoia di Solidali (rete di agenzie per l’assistenza domiciliare), e ancora Alessio Giacomelli ed Emanuele Tempestini delle Assicurazioni Generali Italia – Agenzia Cacciola di Prato, il cui obiettivo è quello di ascoltare e rispondere al meglio alle esigenze della persona sia nel presente, ma soprattutto in prospettiva di quello che avverrà in futuro.

“Parleremo di soluzioni e risposte dedicate alle persone fragili con Alzheimer e malattie neuro-degenerative insieme a professionisti del settore – spiegano gli organizzatori del convegno – e lo faremo con un linguaggio semplice e con l’intento di condividere esperienze di vita quotidiana nella difficile gestione delle varie situazioni che si possono verificare. Crediamo nella forza della solidarietà e che nessuno debba sentirsi solo e inadeguato. Noi ogni giorno lottiamo per combattere lo stigma e la discriminazione basata sul pregiudizio nei confronti della persona che abita in un luogo di memoria smarrita’. Un impegno serio, costante, fondamentale: un messaggio che deve recepire tutta la comunità”. Per informazioni sul convegno contattare i numeri di telefono 3391821234, 3516071003, 3356473856, 3281514974. Oppure inviare una e-mail agli indirizzi farmaciaventisei@gmail.com, orsottisara@gmail.com, emanuele.tempestini@generaliprato.it, info@challengecare.it.