Maltempo 2025, il Comune di Signa ringrazia volontari e operatori impegnati nell’emergenza

SIGNA – Si è svolta questa mattina al Parco dei Renai la cerimonia promossa dall’amministrazione comunale per ringraziare quanti hanno contribuito a fronteggiare la grave ondata di maltempo che nel marzo 2025 ha colpito il territorio. Alla presenza del sindaco Giampiero Fossi, dell’assessore Marcello Quaresima e del comandante della Compagnia dei Carabinieri di Signa Agatino […]

SIGNA – Si è svolta questa mattina al Parco dei Renai la cerimonia promossa dall’amministrazione comunale per ringraziare quanti hanno contribuito a fronteggiare la grave ondata di maltempo che nel marzo 2025 ha colpito il territorio. Alla presenza del sindaco Giampiero Fossi, dell’assessore Marcello Quaresima e del comandante della Compagnia dei Carabinieri di Signa Agatino Roccazzello, sono stati consegnati attestati di riconoscimento alla Pubblica Assistenza e alla Misericordia di San Mauro per il prezioso supporto assicurato durante le fasi dell’emergenza e nelle attività di assistenza alla popolazione. Nel corso della mattinata è stata inoltre consegnata una targa ad Alessandro Minucci, responsabile comunale di Protezione civile, in occasione dei suoi trent’anni di servizio, quale riconoscimento, si legge in una nota, “per la competenza, la professionalità e l’abnegazione dimostrata nel corso della sua carriera al servizio dell’ente”.

“L’emergenza del marzo 2025 ha rappresentato una delle prove più difficili che il nostro territorio abbia dovuto affrontare negli ultimi anni, – ha detto il sindaco Fossi – in quei giorni abbiamo potuto contare sulla straordinaria disponibilità delle associazioni di volontariato, delle forze dell’ordine, dei dipendenti comunali e di tutti coloro che, a vario titolo, si sono messi a disposizione della comunità. Con questa cerimonia abbiamo voluto esprimere la gratitudine dell’intera città per un impegno che ha consentito di affrontare l’emergenza con efficacia, spirito di servizio e grande senso di responsabilità. Un ringraziamento particolare va anche ad Alessandro Minucci che, in trent’anni di servizio al Comune di Signa, ha sempre svolto il proprio lavoro con competenza, dedizione assoluta e profondo senso delle istituzioni, rappresentando un punto di riferimento prezioso e insostituibile per l’amministrazione e per la cittadinanza”.