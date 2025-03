Maltempo a Lastra a Signa, le situazioni più critiche. Danni ancora da quantificare

LASTRA A SIGNA – I tecnici del Comune e la Protezione civile stanno monitorando dalla scorsa notte il territorio e intervenendo nelle situazioni più critiche. A seguito dell’allerta rossa è stata emessa un’ordinanza di chiusura delle attività commerciali, produttive e industriali fino alla fine dell’emergenza. Emessa inoltre un’ordinanza per la chiusura degli impianti sportivi, le scuole di ogni ordine e grado e dei nidi d’infanzia, mercati rionali, parco fluviale, passerella pedonale di ponte a Signa, biblioteca, cimiteri, sospensione di eventi e manifestazioni fino al perdurare dell’allerta arancione/rossa.

Al momento risultano chiuse le seguenti strade del territorio: ponte sul fiume Arno in località Ponte a Signa a causa del superamento del secondo livello di piena del fiume, Corso Manzoni, Lungarno Buozzi, via Chiantigiana fra Redipuglia e via Maremmana, via Tosco Romagnola fra Brucianesi e il confine con Montelupo, via Vecchia Pisana SS 72 altezza civico 8/10, via del Piano dal bivio con piazza Saint Fons a via Nuova Guardiana, via di Sant’Ilario all’altezza del ponte sul Vingone, via di Carcheri/via delle Fonti da via di Roncigliano fino al confine con il Comune di Scandicci.

“Abbiamo allertato i cittadini sullo stato dell’emergenza – ha detto il sindaco Emanuele Caporaso – invitandoli a limitare gli spostamenti e consigliando di trasferirsi ai piani alti delle abitazioni. Siamo costantemente in contatto con la Protezione civile metropolitana per monitorare lo stato di avanzamento del maltempo e delle condizioni idrografiche. Non abbiamo registrato danni a persone, ma ci risultano danni a cose la cui entità dovrà essere definita del tutto. Ricordiamo che è aperto il Coc (Centro operativo comunale) per coordinare eventuali azioni e interventi relativi al maltempo e l’assistenza alla popolazione. E’ possibile, per situazioni di emergenza, chiamare il numero verde 800882299″.