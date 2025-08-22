PRATO – In seguito ai forti temporali di mercoledì e alla conseguente caduta di diversi alberi in varie zone della città, il Servizio urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile del Comune di Prato, in via precauzionale, ha stabilito con un’ordinanza adottata nella giornata di ieri la chiusura temporanea di tutte le aree verdi aperte al pubblico fino alle 24 del 24 agosto, anche in considerazione del possibile peggioramento delle condizioni meteo previsto per il fine settimana. Alla base del provvedimento le necessarie verifiche della stabilità delle piante ad alto fusto per la salvaguardia dell’incolumità pubblica.
Maltempo, a Prato chiuse temporaneamente (fino al 24 agosto) tutte le aree verdi aperte al pubblico
