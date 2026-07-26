Maltempo: allagamenti di sottopassi e strade

CALENZANO – Il maltempo delle prime ore di questa mattina hanno creato criticità in alcune zone del territorio. Allagamenti in alcuni sottopassi e sulle strade locali sono stati registrati dal Comune in particolare nella zona del Pratignone, Pescinale e a Settimello. Le situazioni sono state risolte una volta concluso il forte temporale. Il sindaco Giuseppe […]

CALENZANO – Il maltempo delle prime ore di questa mattina hanno creato criticità in alcune zone del territorio. Allagamenti in alcuni sottopassi e sulle strade locali sono stati registrati dal Comune in particolare nella zona del Pratignone, Pescinale e a Settimello. Le situazioni sono state risolte una volta concluso il forte temporale. Il sindaco Giuseppe Carovani ha ringraziato per questo lavoro le squadre della Protezione civile che continuano a monitorare il territorio e raccomanda prudenza fino al termine dell’allerta meteo. (foto da Facebook)