SESTO FIORENTINO/CALENZANO – Il maltempo ha creato disagi sia a Sesto che a Calenzano. A Calenzano è stato chiuso in entrambi i sensi di marcia per via degli allagamenti il sottopasso di via Caponnetto riaperto poco dopo le 17, mentre a Sesto Fiorentino la protezione civile è intervenuto per una serie di piccoli interventi con allagamenti.
Maltempo: allagato il sottopasso di via Caponnetto, ora riaperto
