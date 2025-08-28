SESTO FIORENTINO – Per allerta meteo arancione, viene chiusa al traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia della S.P. 130 “di Monte Morello”. La Città Metropolitana di Firenze ha disposto la chiusura della SP 130 – Panoramica di Monte Morello dalle 18 di oggi, giovedì 28 agosto, fino al termine dell’allerta, previsto per le 7 di domani, venerdì 29 agosto, tra il km 10+800 e il km 11+400 (tratto interessato dai crolli dello scorso 14 marzo in prossimità del Rifugio Gualdo).
Maltempo: chiusura di un tratto della Sp 130 di Monte Morello
