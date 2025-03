Maltempo. Confesercenti: “consulenza e informazioni per le piccole e medie imprese”

SESTO FIORENTINO – Gli eventi calamitosi che hanno colpito determinate zone della città metropolitana di Firenze, in particolare a Sesto Fiorentino, nell’Empolese, nella Valdisieve e nel Mugello, hanno causato danni ingenti alle imprese ed alle famiglie presenti su questi territori. Solidarietà è stata espressa da Confesercenti e sostegno a tutti coloro che sono stati direttamente ed indirettamente colpiti dalla calamità naturale. “Una vicinanza che non è solo simbolica – si legge in una nota di Confesercenti – ma vuole essere concreta, con un forte impegno su tutti fronti, sia con la Regione che con il Governo Nazionale, per ottenere i giusti risarcimenti e contributi”. L’associazione intanto sta cercando di definire alcuni strumenti utili a fornire supporto alle piccole e medie imprese mettendo a disposizione per informazioni e assistenza i propri consulenti.

“Voglio ribadire la solidarietà e vicinanza, mia personale e di tutta Confesercenti, nei confronti di tutti coloro che sono stati coinvolti nell’alluvione dei giorni scorsi. E’ importante che vengano emanati provvedimenti volti a sostenere le imprese coinvolte; poiché è doveroso ricordare che solo se riparte velocemente il comparto economico, riparte l’intero territorio e l’intera comunità. – ha affermato Alessandro Baldi, presidente Confesercenti Sesto Fiorentino – Come Confesercenti abbiamo messo e metteremo in campo tutti gli strumenti a nostra disposizione per sostenere le attività; e non mancheranno iniziative di solidarietà a favore delle imprese coinvolte”.