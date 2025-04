Maltempo in Toscana: dichiarato lo stato di emergenza nei territori della Metrocittà Firenze 

FIRENZE – Nell’ultimo consiglio della Città Metropolitana di Firenze, subito dopo gli ultimi episodi di maltempo del 12 marzo, era stato approvato un ordine del giorno, presentato dal capogruppo Pd Nicola Armentano, per ottenere dal Governo lo stato di emergenza, oltre a un piano di investimenti per la messa in sicurezza dei territori, una mappatura […]

FIRENZE – Nell’ultimo consiglio della Città Metropolitana di Firenze, subito dopo gli ultimi episodi di maltempo del 12 marzo, era stato approvato un ordine del giorno, presentato dal capogruppo Pd Nicola Armentano, per ottenere dal Governo lo stato di emergenza, oltre a un piano di investimenti per la messa in sicurezza dei territori, una mappatura aggiornata delle aree regionali a rischio idraulico e idrogeologico e un potenziamento del sistema di protezione civile.

Il provvedimento era stato approvato con i voti favorevoli del Pd, Uniti per la Città Metropolitana, insieme a Territori al Centro e Territori beni comuni, contrari i consiglieri di Per il cambiamento. “Il Governo – si legge in una nota – ha fatto un provvedimento che il consigliere Armentano auspicava. Nell’apprendere positivamente di questo provvedimento che darà sicuramente sostegno per ripartire, Armentano sottolinea che i fondi non saranno sufficienti a garantire il ripristino completo delle opere danneggiate”.

Le dichiarazioni di emergenza nazionale per le alluvioni in Toscana del 12 febbraio e del 14 marzo, ovvero quella che ha coinvolto il territorio della Città Metropolitana di Firenze e in particolare la Piana, il Mugello e la Valdisieve aiuteranno a migliorare il quadro complesso della situazione ancora difficile in alcune aree dopo i tempestivi soccorsi messi in atto da subito grazie anche alla nostra azione come protezione civile. “Era quello che i proponenti l’ordine del giorno chiedevano, al quale si erano opposti i consiglieri di centrodestra. Sono stati stanziati complessivamente 63 milioni di euro per le zone colpite, con interventi urgenti su infrastrutture e sostegno a cittadini e imprese. Parte delle risorse sarà destinata al territorio metropolitano. La Metrocittà ha stanziato circa 18 milioni di euro”.