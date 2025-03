Maltempo, le strade chiuse a Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – In questo momento risultano chiuse le seguenti strade a Lastra a Signa: corso Manzoni, lungarno Buozzi, via Chiantigiana fra Redipuglia e via Maremmana, via Tosco Romagnola fra La Lisca e confine con Montelupo, via Vecchia Pisana SS 72 altezza civico 8/10, via del Piano dal bivio con piazza Saint Fons a […]

LASTRA A SIGNA – In questo momento risultano chiuse le seguenti strade a Lastra a Signa: corso Manzoni, lungarno Buozzi, via Chiantigiana fra Redipuglia e via Maremmana, via Tosco Romagnola fra La Lisca e confine con Montelupo, via Vecchia Pisana SS 72 altezza civico 8/10, via del Piano dal bivio con piazza Saint Fons a via Nuova Guardiana, via di Sant’Ilario all’altezza del ponte sul Vingone, via di Carcheri/via delle Fonti da via di Roncigliano fino al confine con il Comune di Scandicci.