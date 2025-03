Maltempo, Lega “insoddisfatta” dall’analisi del presidente Giani. “Ora serve una task force regionale per i ristori”

FIRENZE – “Fortunatamente è tornato il sole, ma gran parte della Toscana ha vissuto giorni drammatici a causa della forte ondata di maltempo che ha imperversato. A front di tutto ciò, il presidente Giani si è presentato in Aula con una informativa che altro non era che un copia incolla dell’ampia rassegna stampa dedicata dai […]

FIRENZE – “Fortunatamente è tornato il sole, ma gran parte della Toscana ha vissuto giorni drammatici a causa della forte ondata di maltempo che ha imperversato. A front di tutto ciò, il presidente Giani si è presentato in Aula con una informativa che altro non era che un copia incolla dell’ampia rassegna stampa dedicata dai giornali a questi eventi”: a dirlo sono Elena Meini e Massimiliano Baldini, consiglieri regionali della Lega, che poi aggiungono: “Per di più, dopo avere svolto il “compitino”, ha abbandonato velocemente il suo scranno senza ascoltare gli interventi dei consiglieri. Giani non ha detto il perché di queste continue alluvioni e smottamenti. Le cause sono tutte politiche e si sostanziano in un consumo di suolo realizzato con lo smantellamento della Legge regionale urbanistica, consorzi di bonifica non efficaci. Occorre un ripensamento complessivo che la Regione dovrebbe fare, invece di continuare a gestire emergenze a ripetizione. Basta trovare la scusa dei cambiamenti climatici, visto che di ciò se ne parla da almeno venti anni”.

“A ogni modo, stigmatizzata questa scarsa considerazione dei lavori del Consiglio da parte di Giani, chiediamo con forza che si istituisca una specifica task force per i ristori, – aggiungono – è impensabile, infatti, che, attualmente, un numero così basso di persone, a fronte di migliaia di alluvionati non abbia compilato la domanda, considerati anche i danni molto ingenti patiti. Quindi, nonostante il volenteroso impegno di Comuni e associazioni, è clamorosamente mancato un doveroso supporto istituzionale regionale, affinché tutti i danneggiati potessero accedere ai rimborsi; ora, altri cittadini, hanno subito perdite economiche dalle recenti intemperie. Vediamo, dunque, di non commettere più errori e diamo loro il massimo supporto, anche a livello burocratico, perché possano essere adeguatamente e tempestivamente ristorati”.