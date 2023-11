Maltempo: prosegue l’allerta meteo

CAMPI BISENZIO – Prosegue l’allerta meteo in corso in Toscana. Il codice arancione per forti temporali e rischio idraulico e idrogeologico è confermato per tutta la giornata di oggi su quasi tutta la regione. La perturbazione proseguirà anche nella giornata di domani, martedì 31 ottobre, ma il codice di criticità cambierà e tornerà al “giallo”. […]

CAMPI BISENZIO – Prosegue l’allerta meteo in corso in Toscana. Il codice arancione per forti temporali e rischio idraulico e idrogeologico è confermato per tutta la giornata di oggi su quasi tutta la regione. La perturbazione proseguirà anche nella giornata di domani, martedì 31 ottobre, ma il codice di criticità cambierà e tornerà al “giallo”. Per temporali e rischio idrogeologico ed idraulico l’allerta terminerà alle 8 di domani, mentre per vento forte e mareggiate proseguirà fino alle 20. La perturbazione in transito porterà precipitazioni diffuse e venti forti di Scirocco in rotazione a Libeccio. Tra il pomeriggio di oggi, lunedì, e la prima parte della mattinata di domani, martedì, a partire dalle province nord occidentali si verificheranno precipitazioni, anche a carattere temporalesco. Le intensità maggiori sono previste a ridosso dei rilievi e sulla Toscana centrale, m a temporali localmente forti sono possibili in tutta la regione. Nel corso della mattinata i fenomeni andranno ad attenuarsi. Fino al tardo pomeriggio di oggi, lunedì, venti di Scirocco/Ostro soffieranno con raffiche fino a 70-90km/h sulla costa, sull’Arcipelago e sulle aree sottovento all’Appennino, con punte fino a 80-100 km/h sui crinali appenninici. Nelle restanti aree possibili raffiche fino a circa 50-60 km/h. Rotazione dei venti a Libeccio in serata. Domani, martedì, venti di Libeccio/Ponente soffieranno sulle zone centro-settentrionali della regione con raffiche fino a 80-100 km/h sulla costa centro-settentrionale, sulle aree sottovento ai rilievi appenninici e sui crinali. Fino a 50-60 km/h sul resto della regione.