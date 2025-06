Maltratta la madre, arrestato dai Carabinieri

SESTO FIORENTINO – Ha obbligato la madre convivente ad essere confinata nella sua camera da letto e, al rifiuto della donna, l’ha aggredita fisicamente, chiudendola a chiave in quella stanza. Per questo, un italiano di 52 anni è stato arrestato in flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia dal personale della Compagnia Carabinieri di Signa, intervenuto in un’abitazione di Sesto Fiorentino. La richiesta di aiuto è giunta ai militari dell’Arma grazie al fatto che la donna, mentre era ancora richiusa in una stanza, è riuscita chiamare il 112-Numero Unico di Emergenza, riferendo agli operatori della Centrale Operativa, in lacrime, di essere stata aggredita dal figlio che, per futili motivi, le aveva intimato di non uscire dalla stanza. Al netto rifiuto della donna lo stesso sarebbe andato su tutte le furie, cominciando a rivolgerle insulti, offese e minacce. Non si sarebbe trattato di un caso isolato, visto che nell’ultimo periodo le aggressioni da parte del figlio erano diventate sempre più frequenti. L’uomo arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti e, tradotto in carcere, si trova a disposizione della Procura della Republica di Firenze, in attesa del giudizio di convalida da parte del giudice.