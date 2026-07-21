Manifestazione di Bologna: ottanta feriti negli sconfri, 24 sono in servizio a Firenze. Durissimo il Siulp

FIRENZE – E’ una durissima presa di posizione quella del Siulp dopo quanto successo nella giornata di ieri a Bologna. “Era purtroppo facilmente prevedibile che l’irresponsabilità di chi ha contribuito ad alimentare una situazione già estremamente delicata avrebbe finito per fornire ai consueti professionisti della violenza e del disordine il pretesto per aggredire le Forze dell’Ordine. Ed è proprio per questo che quanto accaduto è ancora più grave e inaccettabile. Ferma restando la più sincera vicinanza alla famiglia di Abderrahim Fakir e la piena fiducia nell’operato della Magistratura, chiamata a fare completa luce sull’accaduto accertando eventuali responsabilità senza sconti per nessuno, nulla può in alcun modo giustificare le violenze gratuite e le devastazioni che, per ore, ieri sera hanno trasformato Bologna nel teatro di una indecente guerriglia urbana”. Non le manda certo a dire dietro Riccardo Ficozzi, segretario generale del Siulp Firenze, che prosegue: “Dietro il paravento di una manifestazione, un gruppo di delinquenti ha messo a ferro e fuoco la città, devastando beni pubblici e privati e prendendo deliberatamente di mira i poliziotti impegnati a garantire la sicurezza dei cittadini e l’ordine pubblico”.

E ancora: “L’irresponsabilità di chi ha soffiato sul fuoco della circostanza, contribuendo a creare le condizioni che hanno favorito quanto accaduto, è stata ancora una volta compensata dalla professionalità dei poliziotti che sono stati schierati, sostanzialmente inermi per evitare di alimentare ulteriormente la tensione, a contenere un manipolo di delinquenti che, fino a tarda notte, li ha bersagliati con pietre, bottiglie, aste, fumogeni, bombe incendiarie e qualsiasi altro genere di oggetto contundente. È proprio questa professionalità, questo equilibrio e questo senso dello Stato ad avere evitato conseguenze ancora più gravi. Il prezzo di questa scelta, tuttavia, è stato pagato ancora una volta dai poliziotti: quasi 80 colleghi sono rimasti feriti, dei quali 24 ordinariamente in servizio a Firenze, tutti costretti a ricorrere alle cure sanitarie e refertati per traumi e policontusioni”.

“Non è più tollerabile – conclude Ficozzi – che i poliziotti diventino sistematicamente il bersaglio della violenza di criminali che sfruttano ogni occasione per seminare caos e devastazione, forti di una percezione di sostanziale impunità che determina il ripetersi di episodi sempre più gravi. Per queste ragioni il Siulp di Firenze garantirà pieno sostegno ai colleghi rimasti feriti, patrocinando le azioni legali che gli stessi vorranno intraprendere nei confronti degli autori delle aggressioni per ottenere il risarcimento dei danni subiti. A tutti i poliziotti che, nella giornata di ieri, hanno affrontato per ore una situazione di gravissimo rischio, va la nostra più profonda riconoscenza. Ai ventiquattro colleghi fiorentini e a tutti gli operatori rimasti feriti esprimiamo la nostra piena vicinanza e l’augurio di una pronta e completa guarigione”.