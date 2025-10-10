Marchese (commissione assaggiatori Campi): “Qualità e Servizi si prenda le proprie responsabilità”

CAMPI BISENZIO – Letizia Marchese, della commissione assaggiatori di Campi Bisenzio risponde a Qualità e Servizi. “Vorrei partire proprio dalla prima frase letta: notizie fantasione, con una nota di arroganza e poca umiltà che ha sempre contraddistinto questa azienda, che non solo persevera negli errori nel loro servizio, ma mette in dubbio segnalazioni fatte da […]

CAMPI BISENZIO – Letizia Marchese, della commissione assaggiatori di Campi Bisenzio risponde a Qualità e Servizi. “Vorrei partire proprio dalla prima frase letta: notizie fantasione, con una nota di arroganza e poca umiltà che ha sempre contraddistinto questa azienda, che non solo persevera negli errori nel loro servizio, ma mette in dubbio segnalazioni fatte da genitori, persone che mandano a scuola i loro figli e pagano per un servizio che fino ad ora è risultato fallimentare sotto molti punti di vista. Una grande caduta di stile, per non dire altro. Piuttosto che parlare di farfalle cercando di giustificare tutto con il ‘biologico’, come se fosse quasi normale ritrovarsi nel piatto degli insetti, consiglierei nuovamente una rivisitazione delle procedure di controllo e qualità all’interno del sistema aziendale”. Per Marchese “è arrivato il momento di prendersi di fronte alla comunità scolastica le proprie responsabilità, partendo da delle scuse magari, aprendo le porte dell’azienda alle famiglie (ma per davvero) e mettendosi a disposizione di queste”.