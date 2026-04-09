Margherita Cassano incontra gli studenti dell’Agnoletti

SESTO FIORENTINO – La magistrata e giurista Margherita Cassano, prima donna in Italia a ricoprire il ruolo di prima presidente della Suprema Corte di Cassazione, ha incontrato stamani al Liceo Agnoletti gli studenti. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale nell’ambito delle celebrazioni per gli ottanta anni dal primo voto delle donne a Sesto Fiorentino (7 aprile 1946), ha visto anche la partecipazione della vicesindaca Claudia Pecchioli, della consigliera delegata alla pari opportunità Irene Falchini e dell’assessore all’istruzione Sara Martini. Insieme agli studenti la giurista ha ripercorso le vicende storiche e giuridiche che hanno portato al primo voto delle donne in Italia in occasione delle elezioni amministrative che si tennero tra marzo e aprile del 1946. Si è poi soffermata sugli eventi successivi e sul difficile cammino lungo la strada della parità intrapreso dall’Italia repubblicana e democratica. Nell’ultima parte della conversazione ha raccontato alcuni aspetti della propria esperienza in magistratura per poi rispondere alle domande degli studenti.

“È stata una mattinata di grande livello, con una figura di altissimo profilo che si è messa a disposizione offrendo a studentesse e studenti un momento formativo seguito con grandissimo interesse – afferma Pecchioli – Martedì scorso, con un consiglio comunale solenne, abbiamo ascoltato dalla viva voce di alcune delle protagoniste della nostra storia istituzionale locale testimonianze vive di quanto è stato fatto e di quanto resti, purtroppo, da fare per arrivare alla piena attuazione dell’articolo 3 della Costituzione. Oggi, con Margherita Cassano, abbiamo vissuto un’esperienza di crescita per tutti, apprezzandone la concretezza, la competenza, l’alto esempio. La ringrazio di cuore, a nome mio e di tutta la nostra comunità, per avere scelto di condividere questo momento e di mettere a disposizione delle future generazioni la sua esperienza e il suo incoraggiamento. Ringrazio poi la scuola che ha appoggiato con entusiasmo questa proposta, la consigliera Falchini e l’assessore Martini che nelle scorse settimane hanno preparato questo evento”.