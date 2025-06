Mario Ambrosino è il vincitore del contest per l’immagine e il logo di Visit Lastra, i canali social di promozione turistica

LASTRA A SIGNA -E’ Mario Ambrosino il vincitore del contest per la ricerca del logo e dell’immagine di Visit Lastra, le pagine social (Instagram e Facebook) di promozione turistica lanciate dal Comune per promuovere eventi, iniziative, progetti e valorizzare le bellezze, i monumenti, le testimonianze storiche ma anche gli angoli più nascosti del nostro territorio. In […]

LASTRA A SIGNA -E’ Mario Ambrosino il vincitore del contest per la ricerca del logo e dell’immagine di Visit Lastra, le pagine social (Instagram e Facebook) di promozione turistica lanciate dal Comune per promuovere eventi, iniziative, progetti e valorizzare le bellezze, i monumenti, le testimonianze storiche ma anche gli angoli più nascosti del nostro territorio. In risposta al contest promosso dal Comune sono state inviate 8 idee progettuali e la scelta è ricaduta, per l’immediatezza del messaggio, la semplicità e la leggibilità grafica sul logo realizzato da Ambrosino che raffigura un’immagine stilizzata del Portone di Baccio in nero, su uno sfondo bianco corredato dalle scritte in rosso per comporre la scritta Visit Lastra.

“In un mondo in continua evoluzione, anche i canali di comunicazione devono necessariamente adattarsi alle mutazioni, – ha detto l’assessore al marketing territoriale Mirio Bogani – questo il principale motivo della nascita delle due nuove piattaforme Visit Lastra, che andranno così a ricoprire il ruolo di vetrina virtuale del paese. Ritengo importante aver coinvolto i cittadini in questa iniziativa e faccio i complimenti a Mario per l’immagine realizzata che sarà parte di una progettualità più ampia sulla promozione territoriale e la valorizzazione delle bellezze e peculiarità del nostro Comune”. Mario Ambrosino, cittadino lastrigiano, lavora come rappresentante in un’azienda locale e si occupa di comunicazione per l’ASD Lastrigiana ed è stato premiato dall’assessore Bogani con una targa di riconoscimento.