Marzo al museo archeologico di Gonfienti: tutti gli appuntamenti

CAMPI BISENZIO – Il Museo archeologico di Gonfienti ha organizzato tanti appuntamenti anche nel mese di marzo per grandi e piccoli. Vediamoli nel dettaglio: “Inventario. Quel due”: mostra fotografica con le opere di Marco Lanza e Marina Arienzale. La mostra prevede l’installazione di una serie di fotografie sull’alluvione del 2 novembre scorso e sarà possibile visitarla dal 9 al 20 marzo in orario di apertura del museo. Domenica 10 marzo alle 16 laboratorio per la festa della donna per bambini 8/12 anni, dal titolo “Gli Etruschi allo specchio”. Il costo del laboratorio è di 5 euro con primo accompagnatore gratuito, è necessaria la prenotazione. Sabato 16 marzo alle 16 laboratorio per la festa del papà per bambini 8/12 anni, dal titolo “Alla scoperta dell’alfabeto etrusco”. Il costo del laboratorio è di 5 euro con primo accompagnatore gratuito, è necessaria la prenotazione. Domenica 17 marzo alle 16 “La domenica con l’archeologa”, visita guidata con l’archeologa: ritualità e credenze nella città di Gonfienti. La visita ha un costo di 5 euro oltre il biglietto. Sabato 23 marzo alle 17 “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”: il museo organizza presso il foyer del Teatrodante Carlo Monni la presentazione del libro con l’autore “57 giorni/ti porto con me alla casa di Paolo” di Roberta Gaetani, nipote di Paolo Borsellino. Per informazioni e prenotazioni scrivere all’indirizzo e-mail info@museogonfienti.it o telefonare al numero 055 8959701 nei seguenti orari: mercoledì dalle 9 alle 13, giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, venerdì dalle 9 alle 13, sabato dalle 15 alle 18, domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.