Marzo di karate e difesa personale per l’Accademia Karate Shotokan

SESTO FIORENTINO – l mese di marzo è iniziato nel migliore dei modi per l’Accademia Karate Shotokan. Come da programma, venerdì 6 marzo l’istruttore Niccolò Zanella ha tenuto la lezione “Donna (in)difesa”, due ore specifiche dedicate all’autodifesa al femminile in occasione della festa della donna. All’incontro hanno partecipato oltre venti donne, di ogni età, ed […]

SESTO FIORENTINO – l mese di marzo è iniziato nel migliore dei modi per l’Accademia Karate Shotokan. Come da programma, venerdì 6 marzo l’istruttore Niccolò Zanella ha tenuto la lezione “Donna (in)difesa”, due ore specifiche dedicate all’autodifesa al femminile in occasione della festa della donna. All’incontro hanno partecipato oltre venti donne, di ogni età, ed è stato un momento proficuo per parlare di come prevenire e affrontare situazioni di pericolo, violenza e insicurezza nella vita di tutti i giorni. Il percorso di difesa personale proseguirà il giovedì sera a Campi Bisenzio ed il venerdì sera a Sesto Fiorentino. L’Aks non smette mai di diffondere la cultura della sicurezza e dell’autodifesa, con particolare attenzione al benessere femminile.

Domenica 8 marzo è stato il turno degli agonisti dell’Aks per la fase regionale di qualificazione ai campionati italiani assoluti di karate. Ottimi i risultati ottenuti: Leonardo Ulqinaku (oro); Marta Andreini e Francesca Bruschi (argento); Tommaso Acquaioli e Alan Zecchino (bronzo), Riccardo Fioravanti e Matteo Melani (5° posto). A un passo dal pass, ma con prestazioni di grande valore, un plauso a Matteo Risito (5° posto), Giulia Castelli (7° posto) e Alex Santinacci. La prossima tappa sarà il campionato italiano assoluto a Lido di Ostia, senza dimenticarsi l’intermezzo sportivo della Coppa Italia Karate nel weekend del 21 e 22 marzo a Follonica.

L’attività dell’Aks prosegue anche al di fuori dei Tatami. Il presidente e maestro Leonardo Marchi e il dirigente Marco Zanella, infatti, martedì scorso hanno preso parte a un meeting inerente le nuove riforme dello sport svolto presso la Biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino. Un momento di condivisione di idee e novità tra società sportive, Coni e Federazioni.

L’Accademia Karate Shotokan è presente sul territorio della Piana fiorentina con quattro sedi (Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Settimello e Brozzi), con corsi di avviamento allo sport, karate agonistico e amatoriale, difesa personale. L’Accademia Karate Shotokan è una società sportiva affiliata alla Fijlkam, l’unica federazione italiana riconosciuta dal Coni per l’insegnamento e la promozione del karate. Per maggiori informazioni contattare Leonardo Marchi al 3356817050 o via e-mail all’indirizzo leonardo@aks.it.