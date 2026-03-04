“Marzo donna”: cultura, diritti e partecipazione a Campi Bisenzio, tutti gli appuntamenti

CAMPI BISENZIO – È un calendario ricco e partecipato quello promosso dal Comune di per celebrare la festa della donna, un percorso di iniziative culturali, artistiche e di riflessione dedicato ai diritti, alla storia e al protagonismo femminile. Si comincia oggi, 4 marzo, con l’inaugurazione della mostra “Obiettivo donna”, curata dall’associazione Mara Baronti: un’esposizione che […]

CAMPI BISENZIO – È un calendario ricco e partecipato quello promosso dal Comune di per celebrare la festa della donna, un percorso di iniziative culturali, artistiche e di riflessione dedicato ai diritti, alla storia e al protagonismo femminile. Si comincia oggi, 4 marzo, con l’inaugurazione della mostra “Obiettivo donna”, curata dall’associazione Mara Baronti: un’esposizione che racconta sguardi, esperienze e percorsi al femminile, visitabile nelle bacheche dell’atrio comunale fino al 31 marzo. Sempre oggi pomeriggio, in sala consiliare, Auser propone “Dal giallo delle mimose al rosso dell’amore”, un momento tra parole e musica per riflettere sul significato dell’8 marzo. Il 6 marzo le celebrazioni si spostano al Foyer del dove alle 18 si terrà “Che vite”, a cura del Circolo La Rocca: racconti di donne, storie di coraggio e quotidianità.

Il 7 marzo alle 15, nell’atrio comunale, il tavolo delle politiche di genere promuove il flash mob “No è no”, un’iniziativa simbolica e collettiva per ribadire con forza il rifiuto di ogni forma di violenza e discriminazione. La giornata dell’8 marzo sarà celebrata a partire dalle 15.30 all’Auditorium della scuola Garibaldi con un’iniziativa a cura di Acav, centro antiviolenza attivo sul territorio, per mantenere alta l’attenzione sul tema della tutela e del sostegno alle donne. Si torna al Foyer del Teatrodante il 10 marzo alle 17.30, quando Antonella Lattanzi presenterà “Chiara” nell’ambito della rassegna Ca. Ra. a cura della Fondazione Accademia dei Perseveranti. Il 12 marzo spazio ai più piccoli con “Storie di bambine indomite negli albi illustrati”, lettura ad alta voce per bambini da 4 a 7 anni a cura della Biblioteca Tiziano Terzani, per educare fin dall’infanzia al rispetto e alla parità. Il cartellone si chiude il 13 marzo alle 18 con “Che genere di legge? Le leggi che hanno cambiato la storia delle donne”, a cura del tavolo delle politiche di genere: un momento di approfondimento per conoscere le conquiste normative che hanno segnato il cammino verso l’uguaglianza.