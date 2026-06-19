Massi (FdI) “Lavori in corso e cartelli poco chiari”

SESTO FIORENTINO – Lavori in corso e cartelli poco chiari. La consigliera di FdI Cristiana Massi presenta una interrogazione al consiglio comunale sui lavori in corso tra via dei Frilli (lato sud di viale Pier Paolo Pasolini) e il tratto orientale di via Madonna del Piano. Nei giorni scorsi la consigliera, spiega ha effettuato un sopralluogo “esterno presso il cantiere interessato dai lavori in corso lungo un tratto di via dei Frilli e un tratto di via Madonna del Piano, presumibilmente finalizzati alla realizzazione di una pista ciclabile, di nuovi marciapiedi e al rifacimento del manto stradale”. I cartelli presenti sul cantiere, però, non sembrano essere molto chiari pertanto nell’interrogazione, Massi chiede al sindaco “i motivi della mancata esposizione del cartello di cantiere previsto dalla normativa vigente; quale sia la tipologia esatta delle opere in corso di realizzazione e quale sia il relativo quadro economico complessivo; quali siano le fonti di finanziamento dell’opera, specificando l’eventuale utilizzo di fondi comunali, regionali, statali, europei o di altra provenienza; quale sia la data prevista per l’ultimazione dei lavori; quali siano le eventuali penali contrattuali previste in caso di ritardo nell’esecuzione o di mancato completamento delle opere entro i termini stabiliti dal contratto di appalto; quali iniziative l’amministrazione intenda adottare per mitigare i disagi alla circolazione derivanti dalla chiusura di via dei Frilli e dalle deviazioni del traffico attualmente in vigore”.