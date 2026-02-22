Melograni piantati nei giardini di Villa San Lorenzo contro il cancro infantile

SESTO FIORENTINO — Sono stati piantati, nella giornata mondiale contro il cancro infantile, nei giardini di Villa San Lorenzo 20 alberi di melograno. L’iniziativa promossa dall’associazione Noi per Voi con il Comune è stata possibile nell’ambito del progetto Alberiara, finalizzato a migliorare il benessere e la salute fisica e mentale di ognuno, in particolare dei malati minori e le loro famiglie. Inoltre per l’occasione, nei giardini di Villa San Lorenzo, è stata scoperta una targa dall’assessore all’ambiente Beatrice Corsi e dal presidente Sergio Aglietti hanno scoperto una targa. “Siamo felici di ospitare sul nostro territorio questa iniziativa proposta dall’associazione Noi per voi che da quarant’anni supporta bambini e famiglie che affrontano situazioni complesse e difficili – ha detto l’assessore Corsi – Il cancro infantile è una sfida terribile per il bambino che si ammala e per tutta la sua famiglia. Poter contare su reti di supporto come quella offerta dall’associazione è fondamentale. Il melograno è il simbolo della lotta al tumore infantile e questo piccolo melograneto, in uno spazio verde così amato e frequentato non solo dai residenti, vuole essere segno di fiducia e speranza, oltre che un arricchimento del nostro patrimonio arboreo che sappiamo bene quanto sia importante per la salubrità dell’ambiente e per la prevenzione delle malattie”.

Da quasi quarant’anni l’associazione “Noi per Voi. Genitori contro il cancro infantile” è attiva sul territorio nel sostenere i piccoli pazienti ricoverati al Meyer e le loro famiglie. In questi anni ha aiutato oltre tremila famiglie offrendo loro supporto psicologico, logistico per i fuori sede, supporto fisioterapico e nutrizionale nonché finanziato porgetti di ricerca scientifica grazie alle donazioni liberali e al 5×1000. L’associazione agisce in rete con analoghe associazioni di altre città d’Italia facendo parte della Federazione Italiana Associazioni Genitori e Guariti Oncoematologia Pediatrica (FIAGOP).