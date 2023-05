Mercati rionali e delle frazioni: riaperti i termini per l’assegnazione dei posti vacanti

LASTRA A SIGNA – E’ pubblicato sul sito web del Comune di Lastra a Signa nella sezione “Altri bandi e avvisi pubblici” l’avviso per la riapertura dei termini del bando per la concessione di posteggi vacanti nei mercati rionali e delle frazioni, in particolare al mercato di Ginestra Fiorentina in piazza del Popolo, al mercato […]

LASTRA A SIGNA – E’ pubblicato sul sito web del Comune di Lastra a Signa nella sezione “Altri bandi e avvisi pubblici” l’avviso per la riapertura dei termini del bando per la concessione di posteggi vacanti nei mercati rionali e delle frazioni, in particolare al mercato di Ginestra Fiorentina in piazza del Popolo, al mercato di Malmantile in piazza Piave e al mercato di piazza Andrei a Ponte a Signa. Sul sito del Comune sono disponibili le planimetrie dei mercati e dei relativi posti vacanti. Le domande andranno presentate fino al 27 maggio inviandole via Pec al Comune tramite indirizzo comune.lastraa-signa@pec.it, utilizzando il modello allegato al bando.