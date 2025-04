Mercoledì 16 lo Stabat Mater del Manchester Canticum nella chiesa di Santa Trinita

CAMPI BISENZIO – Un gruppo di giovanissimi virtuosi del Manchester Canticum si esibiranno nello Stabat Mater di G.B. Pergolesi, all’interno della chiesa di Santa Trinita il mercoledì della Settimana Santa. L’appuntamento è per il 16 aprile, a beneficio delle Fondazioni Biagioni Borgogni e promossa dal Cireneo Gruppo di Preghiera di Campi Bisenzio che si occupano di cura e ricerca oncologica. Il gruppo dei giovani musicisti si è formato infatti al prestigioso RNCM (Royal Northern College of Music) di Manchester ed è comprensivo del quartetto d’archi, The Piccadilly quartet una realtà emergente ma già apprezzatissimo nel nord dell’Inghilterra composto da talentuose giovani musiciste inglesi e spagnole, il primo violino Isabel Barber si è diplomata con il massimo dei voti alla Chetham’s School of Music. Con il quartetto due voci soliste, il soprano Sophie Akka, eccellente nel virtuosismo vocale e nella purezza di emissione, e la mezzo soprano Jemina Gray dal timbro potente e sfumature scure e drammatiche, impegnata in un master di opera e ricopre il ruolo di solista all’ Accademia di Opera del RNCM .Si unisce nel ‘occasione al gruppo di Manchester il pratese Stefano Scalise, giovane pianista e organista di grande talento che svolge attività da solista da camera fra Italia e Svizzera. Alla direzione del Canticum Giorgij Stepanov, giovane e versatile musicista, che segue un master di piano e direzione sempre al RNCM, ma che è anche laureato in storia dell’arte italiana alla College University of London. L’evento, offerto in occasione della Pasqua dalle Fondazioni Biagioni Borgogni e dal Cireneo – Gruppo di Preghiera, è a ingresso libero su prenotazione inviando un messaggio al numero 347 7740411.