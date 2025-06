Mercoledì 25 giugno torna “La Piazza dei bambini” al parco Il Poggione di Malmantile

LASTRA A SIGNA – Una serata all’aria aperta, gratuita e pensata per tutta la famiglia. Domani, infatti, mercoledì 25 giugno, il parco “Il Poggione” di Malmantile sarà il palcoscenico della seconda tappa di “Play On! – La Piazza dei bambini”, la rassegna dedicata all’infanzia e alla comunità, con un programma ricco di giochi, spettacoli e momenti di condivisione. Dopo il grande successo dell’appuntamento inaugurale nel centro di Lastra a Signa, che ha visto una straordinaria partecipazione di bambine e bambini tra saggi di musica, esibizioni di danza e gare di atletica, la manifestazione fa tappa a Malmantile per proseguire il suo viaggio. “La “Piazza dei bambini” è un progetto che parla di comunità, di socialità e di infanzia vissuta nei luoghi aperti e condivisi, – ha detto Francesco Giorgi – siamo felici che Malmantile ospiti una tappa così speciale, dove i bambini e le bambine diventano protagonisti di un’esperienza culturale che unisce gioco, spettacolo e scoperta. È questo il senso più autentico del nostro lavoro: creare occasioni che tengano insieme bellezza e partecipazione”.

Si comincia alle 19 con “Il Giardino delle storie”, un appuntamento di letture animate per bambine e bambini a cura della Biblioteca di Lastra a Signa. A seguire, alle 20, sarà servita “La Pizza dei bambini”, una cena semplice e conviviale su prenotazione, pensata appositamente per i più piccoli, che potranno mangiare tutti insieme nel parco. Alle 21 andrà in scena lo spettacolo comico e magico di Gustavo La Vita, un clown che incanterà il pubblico con gag e magie adatte a tutte le età. La serata si concluderà con un’esperienza davvero suggestiva: alle 22 è in programma “ASTRAcadabra!”, un’osservazione guidata delle stelle con telescopio, per scoprire i segreti del cielo notturno in compagnia di esperti. L’ingresso all’evento è gratuito. È prevista la possibilità di fare picnic in autonomia oppure prenotare la pizza per i bambini compilando il modulo disponibile al seguente link: https://forms.gle/q6g1czYHJXfax7ERA. Per informazioni è possibile contattare il numero 371 1152940 o scrivere a info.tparte@gmail.com. Si consiglia di portare con sé una torcia, poiché dopo il tramonto l’area sarà poco illuminata. La rassegna “La Piazza dei bambini” proseguirà per tutto il mese di luglio, attraversando varie località del territorio, per poi concludersi con l’ultima tappa in programma a Carcheri il 5 settembre. Un’estate all’insegna del gioco, della fantasia e della condivisione.