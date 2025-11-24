Mercoledì 26 novembre nuovo incontro a Signa dedicato alla formazione digitale

SIGNA – Prosegue a Signa il percorso dedicato alla formazione digitale. Così, dopo il successo degli appuntamenti organizzati al mercato cittadino del capoluogo e presso la sede di Farmapiana, il Comune continua a investire nell’educazione digitale attraverso il servizio del Punto digitale facile. Il prossimo incontro è in programma mercoledì 26 novembre, dalle 10 alle 12, presso la Biblioteca comunale Boncompagno da Signa dove verranno spiegati l’utilizzo della Cie e dello Spid per accedere ai servizi della pubblica amministrazione, la gestione del Fascicolo sanitario elettronico, le modalità per navigare in modo consapevole e sicuro il sito web del Comune, oltre all’accesso alla posta elettronica e alla prenotazione on line degli appuntamenti.

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione obbligatoria contattando il Punto digitale facile ai numeri 055 87941, 055 8794272 e 055 8794273. “Sarà una nuova occasione di incontro e di dialogo diretto con l’amministrazione comunale, – ha spiegato l’assessore Eleonora Chiavetta – da tempo lavoriamo per diffondere tutte le informazioni utili che possano facilitare l’accesso ai servizi pubblici e garantire la massima trasparenza dell’attività amministrativa. L’obiettivo è offrire ai cittadini risposte efficienti e adeguate alle loro necessità, anche attraverso momenti di formazione digitale gratuita aperti a tutti, con il supporto dei nostri facilitatori. Un’occasione preziosa per aiutare tutti ad acquisire maggiore sicurezza e familiarità con gli strumenti digitali della vita quotidiana”.