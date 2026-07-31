Meteo. Arriva la quarta ondata di calore dell’estate

CAMPI BISENZIO – La prima settimana di agosto porterà in Toscana il culmine della quarta ondata di calore dell’estate, attesa tra martedì e venerdì, che vedrà nuovi giorni di caldo intenso e notti tropicali, dopo settimane segnate in molte aree d’Europa da temperature eccezionali ad alto impatto climatico. Lunedì 3 agosto alle 10,30, presso la sede del Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo sostenibile LaMMA, in via Madonna del Piano 10 a Sesto Fiorentino, il Consorzio presenterà i dati relativi ai mesi di giugno e luglio 2026 in Toscana, le previsioni aggiornate, i servizi già disponibili e le linee di sviluppo tecnico-scientifico a supporto delle politiche regionali e locali di adattamento climatico. Saranno presenti il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, David Barontini, assessore all’ambiente della Regione Toscana, il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale Luca Rossi Romanelli, il direttore dell’Istituto per le Bioeconomia del Cnr Beniamino Gioli e Francesco Meneguzzo, commissario straordinario del Consorzio LaMMA.